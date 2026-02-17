Shia LaBeouf arrestato a New Orleans dopo rissa al Mardi Gras

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras, scoppiata fuori da un bar nel quartiere francese. L’attore, coinvolto nello scontro poco dopo mezzanotte, è stato medicato dai soccorsi sul posto.

Notte agitata per Shia LaBeouf a New Orleans, dove l’attore è finito in manette dopo un alterco avvenuto nelle ore del Mardi Gras. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte di martedì all’esterno di un locale nel French Quarter.

Secondo i documenti giudiziari, LaBeouf deve rispondere di due capi d’accusa per percosse semplici. Alcuni video girati subito dopo la lite lo mostrano senza maglietta, con il tatuaggio sulla schiena ben visibile, mentre si confronta con altre persone fuori dal bar.

Leggi anche: Travis Scott arrestato a Parigi dopo una rissa

Un testimone racconta che l’attore sarebbe stato accompagnato fuori dal locale dal personale, prima che la situazione degenerasse in una rissa. Dopo lo scontro, avrebbe percorso un tratto di strada per poi tornare davanti al bar, dove nel frattempo erano arrivati i soccorritori.

Le immagini riprese sul posto mostrano LaBeouf mentre riceve assistenza dai paramedici, apparentemente senza ferite gravi, mentre continua a parlare con il personale sanitario. Poco dopo è stato caricato su un’ambulanza con i lampeggianti accesi.

L’attore, oggi 39enne, ha alle spalle diversi episodi legati a problemi di dipendenza e salute mentale. Nel 2017 era stato arrestato a Savannah, in Georgia, per ubriachezza molesta e comportamento disordinato, entrando successivamente in un programma di riabilitazione imposto dal tribunale.

Negli anni successivi ha alternato periodi di sobrietà a ricadute, affidandosi a percorsi terapeutici e programmi strutturati. In passato ha collegato l’abuso di sostanze a traumi non trattati e a un disturbo post-traumatico risalente all’infanzia.