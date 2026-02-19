Meteo, ultima perturbazione con neve e piogge poi arriva il sole nel weekend

Federico Brescia annuncia la fine del maltempo per l’arrivo dell’alta pressione dopo l’ultima perturbazione di giovedì 19 febbraio, con neve abbondante al Nord e piogge diffuse, prima di un deciso miglioramento nel weekend.

Una nuova ondata di maltempo attraversa l’Italia tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, chiudendo una lunga fase instabile iniziata settimane fa. Piogge e temporali interesseranno gran parte del Paese, con fenomeni più intensi sul versante tirrenico, in Liguria e al Nord.

Il peggioramento porterà soprattutto neve diffusa al Settentrione. I fiocchi potranno scendere fino in pianura tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, mentre saranno coinvolti anche i fondovalle alpini e prealpini, con possibili imbiancate in città come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano.

Sulle Alpi le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che oltre i 1500 metri potranno raggiungere i 40 centimetri in appena un giorno. Una situazione favorevole per le località sciistiche, ma che richiede attenzione per la circolazione e per il rischio valanghe.

Il passaggio perturbato sarà comunque rapido. Già da venerdì si farà strada un miglioramento evidente, con ampie schiarite a partire dal Nord e in estensione al resto del territorio, mentre al Sud resterà ancora qualche pioggia residua.

Nel dettaglio, giovedì il maltempo colpirà soprattutto il Nord e le regioni centrali tirreniche, con un peggioramento anche in Campania. Venerdì tornerà il sole al Nord, mentre il Centro vedrà ancora qualche disturbo sulle Adriatiche e il Sud piogge sparse.

Nel fine settimana cambierà lo scenario. Sabato si presenterà in gran parte stabile e soleggiato, con residue precipitazioni solo sul basso Tirreno. L’arrivo dell’alta pressione garantirà poi diversi giorni di tempo più stabile, con cieli in prevalenza sereni e solo qualche nube tra Liguria e versante tirrenico.