Meteo Italia: sole nel weekend di Santa Lucia, poi tornano piogge e neve da lunedì

Dopo diversi giorni caratterizzati da tempo stabile e temperature più miti, il meteo sull’Italia è destinato a cambiare. Il weekend di Santa Lucia, tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, sarà ancora all’insegna del sole e di condizioni generalmente favorevoli su gran parte della Penisola.

Secondo le ultime previsioni, questa parentesi di bel tempo avrà però vita breve. A partire dalla serata di lunedì, una perturbazione atlantica inizierà a influenzare il quadro meteorologico, riportando piogge, vento e un calo delle temperature.

Peggioramento da lunedì sera, martedì il giorno più critico

Il peggioramento diventerà più evidente nella giornata di martedì 16 dicembre, indicata come la fase più instabile dell’intera settimana. Le precipitazioni interesseranno inizialmente il Nord-Ovest, la Toscana, la Sardegna e la Sicilia già dalle prime ore del mattino.

Nel corso del pomeriggio il fronte perturbato tenderà a spostarsi verso est, coinvolgendo gran parte del Centro-Nord e le regioni meridionali tra Sicilia e Calabria. Le piogge potranno risultare localmente intense, soprattutto lungo il versante tirrenico.

Neve a bassa quota e differenze tra i versanti

Il versante adriatico resterà relativamente più riparato, mentre le condizioni peggiori sono attese in Piemonte. Qui la neve potrebbe spingersi fino a quote di 200-400 metri, in particolare nei settori meridionali della regione.

A favorire le nevicate a bassa quota sarà la presenza di un cuscinetto di aria fredda, uno strato di aria più densa che tende a ristagnare nelle pianure e nei fondivalle, creando le condizioni ideali per gelo, nebbie e fenomeni nevosi anche a quote inferiori rispetto alla media stagionale.