Meteo Italia, weekend di sole poi piogge e temporali da lunedì al Centro-Nord

Weekend stabile con sole diffuso per effetto dell’alta pressione, ma da lunedì le perturbazioni atlantiche porteranno piogge e temporali soprattutto al Nord-Ovest, con calo delle temperature e primi fenomeni intensi.

Il fine settimana lungo del Primo Maggio sarà caratterizzato da condizioni meteo favorevoli su gran parte del Paese. L’azione dell’alta pressione garantirà cieli sereni o poco nuvolosi e temperature miti, ideali per le attività all’aperto. I valori massimi si muoveranno tra i 22 e i 25 gradi, con punte fino a 27 gradi nelle zone interne del Centro e in Pianura Padana.

Tra sabato e domenica il tempo resterà stabile quasi ovunque, anche se nella giornata di domenica si noterà un graduale aumento delle velature, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Al Sud prevarrà ancora il sole, con qualche nube in più sulle aree montuose e in Sicilia.

La svolta arriverà con l’inizio della nuova settimana. Da lunedì l’alta pressione inizierà a indebolirsi lasciando spazio a correnti umide provenienti dall’Atlantico. Le prime piogge interesseranno soprattutto il Nord-Ovest, con precipitazioni anche persistenti su Piemonte e Liguria.

Il contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e il caldo accumulato nei giorni precedenti potrà favorire lo sviluppo di temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandinate, in particolare sulle pianure settentrionali. Le condizioni di instabilità si estenderanno poi verso Toscana e Lazio.

Nel corso della settimana il maltempo tenderà a coinvolgere gran parte del Centro-Nord, con una serie di perturbazioni che riporteranno piogge diffuse. Le temperature subiranno una diminuzione, soprattutto nelle giornate più nuvolose, quando in diverse aree si faticherà a raggiungere i 20 gradi.

Sabato sarà soleggiato al Nord e al Centro con clima più caldo, mentre al Sud il tempo resterà stabile ma con qualche nube sui rilievi. Domenica vedrà cieli più velati al Nord e lungo il versante tirrenico, ma senza precipitazioni rilevanti. Lunedì segnerà l’inizio del cambiamento con piogge al Nord-Ovest e nubi in aumento al Centro, mentre il Sud resterà ancora ai margini del peggioramento.