Milano Cortina 2026, programma del 19 febbraio tra sci alpinismo e pattinaggio di figura

Milano Cortina entra nel vivo il 19 febbraio con lo sci alpinismo al debutto olimpico e Giulia Murada in gara a Bormio per una medaglia storica, mentre Lara Naki Gutmann torna sul ghiaccio in serata nel pattinaggio di figura.

La dodicesima giornata delle Olimpiadi invernali porta con sé una novità attesa da anni: lo sci alpinismo entra ufficialmente nel programma olimpico. A Bormio si assegnano le prime medaglie e l’Italia punta su Giulia Murada e Alba De Silvestro nella sprint femminile, mentre tra gli uomini sarà Michele Boscacci a rappresentare i colori azzurri.

Il calendario si apre al mattino con il curling maschile e la sfida tra Italia e Svizzera. Subito dopo spazio alla combinata nordica con il team sprint, tra prove di salto e fondo, e alle batterie dello sci alpinismo che scandiranno gran parte della giornata fino alle finali del primo pomeriggio.

Nel corso della mattinata si alternano anche le qualificazioni di sci freestyle tra halfpipe e aerials, mentre il bob torna in pista con le prove cronometrate sia nel quattro maschile sia nel due femminile, con equipaggi italiani impegnati su più fronti.

Nel pomeriggio si assegnano i titoli dello sci alpinismo con le finali sprint, seguite dalla gara di aerials maschile e dalle partite del curling femminile, tra cui Italia-Gran Bretagna. Spazio anche all’hockey su ghiaccio con la finale per il bronzo tra Svizzera e Svezia.

La sessione serale si accende con il pattinaggio di figura: Lara Naki Gutmann scende sul ghiaccio per il programma libero individuale. In contemporanea si disputano le semifinali del curling maschile e la finale per l’oro dell’hockey femminile tra Stati Uniti e Canada.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibili anche sulle piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision, Hbo Max e Prime Video Channels.