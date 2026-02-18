Milano Cortina 2026, Italia argento nella staffetta femminile di short track

Arianna Fontana guida l’Italia all’argento nella staffetta short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, recuperando posizioni nel finale dopo una gara a lungo in salita. Per l’azzurra è la quattordicesima medaglia olimpica.

L’Italia conquista un altro podio nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. La staffetta femminile composta da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude al secondo posto al termine di una gara intensa e combattuta.

Per gran parte dei 27 giri le azzurre restano nelle retrovie, anche in quarta posizione, ma negli ultimi passaggi riescono a risalire e a inserirsi nella lotta per le medaglie. Davanti a tutte la Corea del Sud, mentre il bronzo va al Canada. Fuori dal podio l’Olanda.

Leggi anche: Italia oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina L’Italia torna sul tetto olimpico della staffetta mista di short track a Milano Cortina, quattro anni dopo l’argento di Pechino.

Il risultato porta il medagliere italiano a quota 26: nove ori, cinque argenti e dodici bronzi. Sugli spalti presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha seguito la gara da vicino, applaudendo le atlete già prima della partenza e al termine della prova.

Con questo piazzamento, Fontana raggiunge un nuovo traguardo personale. L’azzurra sale a 14 medaglie olimpiche, superando il primato storico che apparteneva allo schermidore Edoardo Mangiarotti dal 1960.

Un percorso lungo sei edizioni dei Giochi, da Torino 2006 fino a Milano Cortina 2026. Nei giorni scorsi Fontana aveva già conquistato l’oro nella staffetta mista e l’argento nei 500 metri. Il programma non è ancora finito: resta da disputare anche la prova dei 1500 metri, distanza in cui aveva già ottenuto l’argento a Pechino.