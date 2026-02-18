Bremer senza lesioni dopo l'infortunio, la Juventus punta al ritorno con il Galatasaray

Gleison Bremer esce senza lesioni dagli esami dopo il problema muscolare accusato contro il Galatasaray, ma il dolore alla coscia lo costringerà comunque a fermarsi per alcuni giorni. Possibile rientro nel ritorno dei playoff.

Arrivano buone notizie per la Juventus dopo lo spavento di Istanbul. Gli esami svolti al JMedical da Gleison Bremer non hanno evidenziato lesioni muscolari, riducendo i tempi di recupero rispetto alle prime preoccupazioni nate durante la sfida contro il Galatasaray.

Il difensore brasiliano aveva accusato un fastidio alla coscia già nel corso del primo tempo, poco prima del gol del momentaneo 2-1 firmato da Koopmeiners. Dopo un primo intervento dello staff medico a bordo campo, Bremer aveva provato a restare in partita, rientrando per qualche minuto.

Leggi anche: Juventus, stop per Bremer durante la sfida con il Galatasaray Bremer si ferma per un problema muscolare durante Galatasaray-Juventus: il difensore accusa dolore alla gamba nel primo tempo e lascia il campo dopo un tentativo di rientro, costringendo Spalletti al cambio.

La situazione però non è migliorata e lo stesso giocatore ha chiesto il cambio per evitare complicazioni. Al suo posto è entrato Gatti, con la scelta di fermarsi che ha evitato un possibile peggioramento delle condizioni fisiche.

Lo stop sarà comunque breve. La presenza contro il Como nel prossimo turno di campionato resta in dubbio, mentre cresce la fiducia per rivedere Bremer nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, partita in cui i bianconeri dovranno recuperare tre gol per riaprire il discorso qualificazione.