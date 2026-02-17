Juventus, stop per Bremer durante la sfida con il Galatasaray

Bremer si ferma per un problema muscolare durante Galatasaray-Juventus: il difensore accusa dolore alla gamba nel primo tempo e lascia il campo dopo un tentativo di rientro, costringendo Spalletti al cambio.

Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti: Gleison Bremer si è fermato nel corso del primo tempo della gara di Istanbul contro il Galatasaray, valida per l’andata dei playoff di Champions League.

Il difensore brasiliano ha iniziato ad avvertire un fastidio alla gamba intorno alla metà della prima frazione. Il problema si è manifestato poco prima del gol del 2-1 firmato da Koopmeiners al 32’, episodio che ha cambiato l’inerzia della partita.

Dopo aver segnalato il dolore, Bremer è stato accompagnato a bordo campo per essere valutato dallo staff medico. In panchina si è subito preparato Gatti, pronto a subentrare in caso di necessità.

Nonostante il problema, il centrale ha provato a restare in campo, rientrando per qualche minuto. Il tentativo però è durato poco: il fastidio non è diminuito e il giocatore ha chiesto il cambio.

A quel punto Spalletti ha deciso di non rischiare, richiamando definitivamente Bremer e inserendo Gatti per evitare un peggioramento dell’infortunio.