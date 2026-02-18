Brindisi, muoiono a poche ore di distanza marito e moglie: indaga la procura

A Brindisi una donna muore dopo il marito mentre si reca all’obitorio, colpita da un malore poco dopo il decesso dell’uomo. La procura indaga sulle condizioni della coppia, trovata senza elementi sospetti.

Due morti ravvicinate, nello stesso giorno, hanno spinto la procura di Brindisi ad avviare accertamenti. Un uomo di 73 anni è deceduto e, poco dopo, anche la moglie di 71 anni ha perso la vita mentre si stava recando nella sala del commiato dove era stata portata la salma del marito.

La donna avrebbe accusato un malore improvviso proprio mentre raggiungeva l’obitorio. I soccorsi non sono riusciti a salvarla. La sequenza degli eventi, avvenuti a distanza di poche ore, ha portato gli inquirenti a voler chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il pubblico ministero Francesco Carluccio sta valutando la possibilità di disporre l’autopsia su entrambi i corpi per accertare con precisione le cause dei decessi. Al momento non risultano elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali.

Dagli approfondimenti è emerso che in passato i due coniugi avevano avuto un amministratore di sostegno. L’abitazione in cui vivevano è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche da parte degli investigatori.