Sposati da 70 anni muoiono lo stesso giorno a nove ore di distanza

John e Alice Trice sono morti lo stesso giorno negli Stati Uniti dopo 70 anni di matrimonio, separati da sole nove ore nella loro casa in Tennessee. Una vita condivisa fino all’ultimo respiro, tra famiglia, lavoro e viaggi in tutto il mondo.

John Ridley Trice, 93 anni, e Alice Moss Trice, 94, si sono spenti il 2 aprile nella loro abitazione di Lebanon, in Tennessee, a poche ore l’uno dall’altra. Lui è morto intorno alle 13, mentre lei lo ha seguito nove ore dopo. Una coincidenza che racconta il legame costruito in oltre sette decenni di vita insieme.

I due si erano conosciuti da ragazzi durante un ballo scolastico e da allora non si erano più separati. L’11 novembre 1955 avevano deciso di sposarsi, dando inizio a un’unione durata tutta la vita. Dalla loro relazione sono nati due figli, seguiti negli anni da otto nipoti e numerosi pronipoti.

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John era cresciuto in una fattoria e aveva scelto di restare legato alla terra, proseguendo l’attività agricola di famiglia dopo il diploma. Nel corso della sua carriera aveva ottenuto anche l’American Farmers Degree, riconoscimento assegnato a giovani agricoltori con capacità di leadership, e aveva lavorato per circa vent’anni nella vendita di macchinari agricoli.

Alice viene ricordata per il suo carattere disponibile e l’impegno verso gli altri. Appassionata di giardinaggio, aveva lasciato un segno nella comunità locale tanto che il premio principale del Wilson County Fair Flower Show era stato intitolato a lei. La sua vita è stata segnata da una forte attenzione ai valori personali e alla partecipazione nella chiesa.

Nel corso degli anni, i coniugi Trice avevano coltivato anche una grande passione per i viaggi. Insieme avevano visitato tutti i 50 Stati americani e diversi Paesi all’estero, condividendo ogni esperienza. Per loro contava tanto il percorso quanto la meta, vissuti sempre fianco a fianco.