Incidente mortale sulla A1 a Zagarolo: muoiono marito e moglie, gravi i figli e il conducente del furgone

Una tragedia scuote Zagarolo: nel pomeriggio di venerdì 27 giugno, un grave incidente sull’A1 in direzione sud ha tolto la vita a marito e moglie, lasciando feriti gravemente i loro figli e il conducente del furgone. Un impatto devastante che ha stravolto le vite di molte famiglie e riaccende l’attenzione sulla sicurezza sulle autostrade italiane. La scena si apre ora alle indagini per chiarire le cause di questa drammatica perdita.