Logan Paul vende carta Pokémon da record per oltre 16 milioni di dollari

Una carta Pokémon tra le più rare al mondo è stata venduta negli Stati Uniti per oltre 16 milioni di dollari. Protagonista Logan Paul, che triplica il valore dell’acquisto fatto nel 2021.

Una carta Pokémon ha raggiunto una cifra mai vista prima nel mercato del collezionismo. Logan Paul, noto youtuber e wrestler, ha ceduto un esemplare rarissimo per 16.492.000 dollari durante un’asta negli Stati Uniti organizzata dalla casa Goldin.

L’oggetto è un Pikachu Illustrator, considerato tra i pezzi più difficili da trovare al mondo. Paul lo aveva acquistato nel 2021 per 5,3 milioni di dollari, cifra già record all’epoca. La vendita recente ha quindi triplicato il valore iniziale.

Ad aggiudicarselo è stato A.J. Scaramucci, investitore e figlio dell’ex responsabile della comunicazione della Casa Bianca Anthony Scaramucci. L’acquirente ha descritto l’operazione come l’inizio di una collezione ambiziosa che punta a includere oggetti storici di grande valore, dai fossili di T-Rex fino alla Dichiarazione di Indipendenza americana.

L’asta si è trasformata in uno show. Tra coriandoli e applausi, la carta è stata esposta in una teca decorata con diamanti. Paul ha inoltre consegnato a Scaramucci la collana utilizzata durante il suo ingresso a WrestleMania 38, dove il cimelio era stato già mostrato al pubblico.

Il Pikachu Illustrator risale al 1998 ed era stato distribuito come premio in un concorso. Ne esistono circa quaranta copie, ma quella venduta è l’unica con valutazione PSA 10, il punteggio massimo assegnato dalla Professional Sports Authenticator, che indica uno stato praticamente perfetto.

Con questa operazione, Paul ha ottenuto anche il riconoscimento ufficiale dei Guinness World Records per la carta da collezione più costosa mai venduta. Negli ultimi anni il mercato Pokémon ha visto una crescita costante, alimentata anche dalla visibilità data da serie e documentari dedicati al collezionismo.

Il ricavato servirà anche a coprire spese personali: lo stesso Paul ha parlato di un matrimonio particolarmente oneroso, celebrato nell’agosto 2025 sul lago di Como con la modella Nina Agdal.