Leiden, ragazza di 15 anni muore durante la mezza maratona dopo un malore improvviso

Una ragazza di 15 anni è morta durante la mezza maratona di Leiden dopo un malore improvviso in gara. La giovane si è accasciata a pochi chilometri dall’arrivo, inutili i soccorsi sul posto.

Tragedia durante la maratona di Leiden, nei Paesi Bassi, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita mentre partecipava alla mezza maratona organizzata all’interno dell’evento cittadino. La giovane, residente a Oegstgeest, si è sentita male nel corso della gara e si è accasciata lungo il percorso.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno di domenica, nella zona compresa tra Herensingel e Lage Rijndijk. I soccorritori sono intervenuti immediatamente tentando a lungo le manovre di rianimazione, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un malore improvviso.

Per consentire l’intervento dei sanitari e proteggere la privacy della vittima, l’area è stata isolata con teloni bianchi, mentre gli altri partecipanti venivano fatti allontanare dal punto dell’incidente. Il luogo in cui la giovane si è sentita male si trovava a circa quattro chilometri dal traguardo della mezza maratona.

Dopo la tragedia, gli organizzatori hanno deciso di annullare la corsa da 10 chilometri prevista nel primo pomeriggio e anche la Kidsrun dedicata ai più piccoli. In una nota ufficiale, il comitato della maratona si è detto profondamente colpito dall’accaduto.

Emergono intanto dettagli sull’iscrizione della ragazza alla competizione. Il limite minimo previsto per partecipare alla mezza maratona era fissato a 16 anni. L’organizzatore Tjeed Scheffer ha spiegato che il sistema di registrazione si basa sui dati anagrafici dichiarati direttamente dagli atleti al momento dell’iscrizione.

Le condizioni meteo durante la gara erano considerate favorevoli, con temperature intorno ai 15 gradi e una leggera brezza lungo il percorso. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause esatte della morte della quindicenne.