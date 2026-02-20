Scandicci, donna trovata decapitata nell'ex Cnr fermato un 30enne

Silke Sauer, 44 anni tedesca, è stata trovata decapitata a Scandicci in un’area abbandonata e un 30enne marocchino senza fissa dimora è stato fermato dopo indagini su immagini e testimonianze.

Un uomo di 30 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Silke Sauer, 44enne tedesca. Il corpo della donna è stato scoperto la mattina del 18 febbraio all’interno dell’area dismessa dell’ex Cnr, in via Galilei a Scandicci.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Firenze. Le indagini, coordinate dai magistrati e condotte dai carabinieri, hanno raccolto diversi elementi che puntano sul sospettato, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga e sottoposto all’obbligo di presentazione.

Leggi anche: Scandicci, donna uccisa e decapitata nell'ex Cnr fermato un conoscente

Decisivi alcuni riscontri ottenuti da testimonianze e videosorveglianza, confrontati con immagini registrate anche in altre zone. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un machete e un coltello con tracce di sangue, oltre agli abiti dell’uomo, sui quali sono state trovate evidenze compatibili con il profilo della vittima.

Al momento non è stato chiarito il movente. Anche la data esatta della morte dovrà essere stabilita con l’autopsia. Il trentenne si trova ricoverato: il giorno precedente al ritrovamento del corpo aveva avuto un forte episodio di agitazione ed era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Gli investigatori stanno cercando di capire quale fosse il rapporto tra i due. Non è chiaro da quanto tempo la donna si trovasse nella zona. Entrambi vivevano in condizioni precarie, frequentando l’area dell’ex Cnr, spesso utilizzata come rifugio da persone senza dimora.

L’area dove è avvenuto il ritrovamento è da anni in stato di abbandono, con accampamenti improvvisati, vegetazione fitta e rifiuti. I carabinieri proseguono con l’analisi dei reperti e l’ascolto di nuovi testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto.