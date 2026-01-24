Donna italiana trovata morta a Bolton: arrestato un 33enne, indagini per omicidio nel Regno Unito

Una donna italiana residente nel Regno Unito è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Bolton. La polizia parla di omicidio e ha fermato un uomo di 33 anni mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La vittima è Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, in provincia di Treviso. La donna viveva da tempo in Inghilterra ed è stata trovata priva di sensi il 19 gennaio all’interno di un’abitazione di Kempton Gardens, nella zona di Halliwell Road, a Bolton, nell’area metropolitana di Manchester.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione inizialmente riferita a un presunto incidente domestico. All’arrivo dei soccorsi, però, le condizioni della donna sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato nel corso della mattinata.

Gli accertamenti successivi hanno portato la polizia a escludere l’ipotesi accidentale, qualificando l’episodio come un crimine violento. Gli investigatori hanno quindi avviato le ricerche del possibile responsabile, concentrate nell’area in cui la donna risiedeva.

Due giorni dopo il ritrovamento, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 33 anni, James Morton, residente nello stesso complesso abitativo di Kempton Gardens. L’uomo è stato formalmente incriminato con l’accusa di omicidio ed è comparso davanti alla Corte nella giornata di giovedì.

L’ispettore Louise Kelly della Greater Manchester Police ha spiegato che si tratta di un episodio particolarmente drammatico, sottolineando l’impegno degli agenti nell’identificazione della vittima e nel contatto con i familiari, che stanno ricevendo supporto specialistico durante questa fase delicata delle indagini.

Dall’Italia sono arrivati messaggi di profondo dolore. La madre di Gloria l’ha ricordata come una figlia affettuosa e presente, legata alla famiglia e sempre desiderosa di tornare nel suo Paese d’origine. Parole di stima e commozione anche dall’ex marito, che ha descritto la donna come una persona generosa, gentile e sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.