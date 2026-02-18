Valanga in California, dieci sciatori dispersi nella Sierra Nevada

Dieci sciatori sono dispersi dopo una valanga a Castle Peak nella Sierra Nevada, causata dal forte accumulo di neve seguito alla tempesta che ha colpito la California negli ultimi giorni.

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Castle Peak, nella Sierra Nevada settentrionale, lasciando dieci persone disperse. L’incidente è avvenuto mentre il gruppo praticava sci fuori pista in una zona montuosa della California.

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Nevada, erano sedici gli sciatori coinvolti, tra cui quattro guide esperte. Sei di loro sono riusciti a salvarsi e si trovano ancora nell’area, in attesa di essere recuperati dai soccorritori.

Le ricerche sono in corso e impegnano almeno 46 soccorritori, mobilitati per individuare i dispersi nonostante condizioni difficili. Il maltempo continua a rendere rischiose le operazioni, con neve instabile e visibilità ridotta.

Nella giornata precedente era stato diramato un avviso per il rischio valanghe, proprio a causa delle forti nevicate che hanno interessato la zona. La California è stata colpita da una tempesta iniziata domenica, con piogge intense a Los Angeles e accumuli di neve consistenti nelle aree montane del nord.