Valanga a Courmayeur: quattro sciatori coinvolti, un ferito

Home / Social News / Valanga a Courmayeur: quattro sciatori coinvolti, un ferito

Una valanga ha travolto quattro sciatori nel Canale del Ves, a Courmayeur. Tre sono usciti illesi, uno è stato soccorso e trasferito in ospedale dopo un recupero complesso condizionato dal maltempo.