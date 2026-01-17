Valanga a Courmayeur: quattro sciatori coinvolti, un ferito
Una valanga ha travolto quattro sciatori nel Canale del Ves, a Courmayeur. Tre sono usciti illesi, uno è stato soccorso e trasferito in ospedale dopo un recupero complesso condizionato dal maltempo.
L’episodio si è verificato sabato 17 gennaio nel Canale del Ves, sul versante del Monte Bianco. La valanga a Courmayeur ha coinvolto un gruppo di quattro persone impegnate in un’uscita in quota, sorprese dal distacco di neve lungo il pendio.
Tre sciatori sono riusciti a liberarsi autonomamente senza riportare conseguenze fisiche. Per il quarto, invece, è stato necessario l’intervento delle squadre di soccorso, attivate subito dopo l’allarme lanciato dal gruppo.
Leggi anche Valanga in Francia: 4 sciatori morti e 2 dispersi nel Massiccio del Sancy
Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito un primo tentativo di recupero in elicottero. I tecnici hanno quindi raggiunto la zona via terra, avanzando in un ambiente reso instabile e poco visibile dalla perturbazione in corso.
Solo grazie a una breve schiarita è stato possibile completare l’operazione con il verricello. La persona ferita, di nazionalità italiana, è stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure, mentre il quadro clinico resta in fase di valutazione.