Almeno quattro sciatori sono morti e altri due risultano dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel Massiccio del Sancy, nel centro della Francia. L'incidente è avvenuto a Mont-Dore e ha coinvolto membri del Club Alpino Francese (Caf) di Vichy, che erano in escursione di sci alpinismo accompagnati da una guida. La guida alpina è tra le vittime decedute. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso per localizzare gli sciatori ancora dispersi.