Milano Cortina, cane lupo invade la pista di sci di fondo a Predazzo

Durante Milano Cortina, un cane lupo cecoslovacco entra in pista a Predazzo per l’entusiasmo della gara e taglia il traguardo accanto alle atlete. L’episodio, ripreso dagli spettatori, diventa subito virale.

Un episodio insolito ha animato le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, nella giornata di mercoledì 18 febbraio. Mentre le atlete si avvicinavano al traguardo, un cane lupo cecoslovacco è spuntato all’improvviso sulla pista, correndo accanto a loro fino alla linea d’arrivo.

L’animale, chiamato Nagzul, non era un randagio ma si trovava con il proprio padrone tra il pubblico. In pochi secondi ha superato le transenne, attirato dal movimento e dall’atmosfera della gara, scatenando sorpresa e qualche momento di apprensione tra gli spettatori presenti a bordo pista.

La scena si è però trasformata rapidamente in un siparietto curioso. Il cane non ha mostrato alcun comportamento aggressivo e, anzi, sembrava cercare attenzioni e contatto, come se fosse trascinato dall’energia dell’evento olimpico.

In molti hanno ripreso l’accaduto con lo smartphone. Le immagini del cane lupo che taglia il traguardo insieme alle atlete hanno iniziato a circolare in rete pochi minuti dopo, diventando uno degli episodi più condivisi di queste Olimpiadi.