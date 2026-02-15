Italia bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina
Italia sul podio nella staffetta maschile di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina: gli azzurri conquistano il bronzo dopo una gara combattuta fino all’ultima frazione.
Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Milano-Cortina: è la numero 19 complessiva e segna anche il ritorno del sci di fondo azzurro sul podio olimpico, vent’anni dopo il trionfo di Torino 2006.
Il quartetto formato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino chiude al terzo posto nella 4x7,5 km, al termine di una gara intensa. L’oro va alla Norvegia in 1:04:24.5, con Johannes Klaebo che conquista il nono titolo olimpico, mentre la Francia si prende l’argento con un ritardo di 22.2 secondi. L’Italia taglia il traguardo con 47.9 secondi di distacco dai vincitori.
Davanti, Norvegia e Francia impongono subito il proprio ritmo, costruendo un vantaggio che nessuno riesce a colmare. Alle loro spalle si accende invece la sfida per il terzo posto, con Italia e Finlandia a giocarsi il podio fino agli ultimi metri.
Un momento delicato arriva nella terza frazione, quando Martino Carollo perde terreno e cede circa venti secondi al finlandese Arsi Ruuskanen. Il distacco però non spezza la corsa azzurra, che resta in piena lotta per la medaglia.
Decisiva l’ultima frazione di Federico Pellegrino. Il valdostano recupera su Niko Anttola, lo aggancia e lo controlla fino all’ultimo chilometro, prima di piazzare l’allungo che chiude la gara. Pellegrino arriva al traguardo a braccia alzate, aggiungendo il bronzo olimpico ai due argenti già conquistati nelle sprint di PyeongChang 2018 e Pechino 2022.