Avowed sbarca su PlayStation 5 con l'Anniversary Update e nuovi contenuti

Avowed arriva su PlayStation 5 e riceve un aggiornamento gratuito per celebrare l’anniversario. Il nuovo pacchetto amplia personalizzazione, armi e modalità di gioco, con contenuti sviluppati dopo le richieste della community.

Avowed debutta ufficialmente su PlayStation 5 e, nello stesso momento, si aggiorna su tutte le piattaforme con un pacchetto ricco di novità. Il gioco di ruolo in prima persona firmato Obsidian Entertainment si espande con contenuti aggiuntivi pensati anche sulla base dei suggerimenti dei giocatori.

L’avventura si svolge nelle Living Lands, un territorio pieno di insidie dove magia e tensioni politiche si intrecciano. Il giocatore può scegliere come affrontare ogni situazione, alternando combattimento ravvicinato e incantesimi, con decisioni che influenzano direttamente il corso della storia.

Leggi anche: Update 1.4 di Arma Reforger su PlayStation 5

Tra le novità dell’Anniversary Update spiccano nuove razze giocabili che ampliano le opzioni di creazione del personaggio. È stata introdotta anche la possibilità di modificare l’aspetto in qualsiasi momento all’interno del campo del gruppo, rendendo più flessibile la gestione del protagonista.

Arriva anche la modalità New Game+, che consente di riprendere l’avventura mantenendo i progressi e affrontando il gioco con impostazioni personalizzate. A questo si aggiunge una nuova arma, il quarterstaff, insieme alla modalità Foto e a diversi interventi mirati a migliorare l’esperienza complessiva.

Il titolo è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e piattaforme digitali come Steam e Battle.net. Il prezzo è fissato a 49,99 euro per l’edizione standard e 59,99 euro per quella premium, con inclusione anche nei cataloghi Game Pass.