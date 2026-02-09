Milano Cortina, bronzo storico nel team event: il pattinaggio di figura italiano sul podio

La squadra azzurra del pattinaggio di figura conquista il bronzo nel team event alle Olimpiadi di Milano Cortina, un risultato storico costruito da veterani e giovani talenti davanti al pubblico di casa.

L’Italia del pattinaggio di figura ha scritto una pagina storica conquistando il bronzo nel team event alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la terza medaglia olimpica azzurra in questa disciplina, arrivata davanti a un Forum di Assago gremito e coinvolto.

Il contributo decisivo è arrivato dalla danza su ghiaccio con Marco Fabbri e Charlène Guignard, veterani alla quarta Olimpiade. Coppia nello sport e nella vita, si sono conosciuti grazie a una piattaforma online per pattinatori e sono allenati da Roberto Pelizzola e Barbara Fusar Poli. Dopo il quinto posto nella danza ritmica, hanno firmato una prova intensa nel libero, chiudendo secondi e consolidando il podio di squadra.

Leggi anche: Franzoni e Paris sul podio a Bormio: argento e bronzo nella discesa inaugurale di Milano Cortina 2026

Il debutto dell’Italia a Milano Cortina 2026 parte dalla Stelvio, tra pubblico delle grandi occasioni e due medaglie che accendono subito i Giochi.

Pilastro del team anche la coppia artistica formata da Sara Conti e Niccolò Macii. Lei 25 anni, lui 30, entrambi delle Fiamme Oro, hanno trasformato una separazione privata in forza agonistica. Terzi sia nel corto sia nel libero, hanno trascinato il pubblico con due esibizioni solide e pulite.

La sorpresa del team event è stata Lara Naki Gutmann. La 23enne trentina ha centrato il record stagionale nel programma corto, chiudendo terza sulle note della colonna sonora della serie dedicata a Lidia Poët. Nel libero ha terminato quarta, confermando personalità e crescita alla sua seconda esperienza olimpica.

Nel singolo maschile l’Italia ha scelto un cambio strategico. Nel corto è sceso in pista Daniel Grassl, 23 anni, di Merano, con un passato nell’hockey su ghiaccio e un palmarès giovanile di alto livello. Ha chiuso la sua prova in quinta posizione.

A completare l’opera è stato Matteo Rizzo. Romano di nascita e cresciuto a Sesto San Giovanni, il 27enne delle Fiamme Azzurre ha superato di oltre dieci punti il proprio primato stagionale nel libero. Terzo posto e bronzo assicurato per una squadra che ha unito esperienza, talento e sangue freddo.