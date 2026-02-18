Victoria Jones morta per overdose di cocaina, il medico legale parla di decesso accidentale

Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones, è morta per un’intossicazione da cocaina, secondo il medico legale di San Francisco che ha classificato il decesso come accidentale e avvenuto in hotel il giorno di Capodanno.

La donna era stata trovata senza vita all’interno del Fairmont Hotel di San Francisco, struttura di lusso nel cuore della città. La notizia era emersa nelle ore successive al ritrovamento, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale sulle cause.

Victoria Jones, 34 anni, figlia dell'attore #TommyLeeJones, è deceduta nella notte di Capodanno presso il Fairmont San Francisco.

Victoria era nata dal matrimonio tra l’attore e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. Negli ultimi anni aveva affrontato diversi problemi personali, tra cui episodi legati alla giustizia.

Nel corso del 2025 era stata arrestata per possesso illegale di cocaina. Le autorità le avevano proposto un accordo che prevedeva un percorso di disintossicazione, ma non si era presentata all’udienza fissata in tribunale.