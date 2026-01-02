Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones, 34 anni, figlia dell’attore #TommyLeeJones, è deceduta nella notte di Capodanno presso il Fairmont San Francisco. Le circostanze della morte sono ancora al vaglio delle autorità.

Tragedia nella notte di Capodanno a San Francisco, dove Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in una struttura alberghiera di lusso. La donna aveva 34 anni.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle tre del mattino per un’emergenza sanitaria all’interno del Fairmont San Francisco. I paramedici, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna direttamente nella stanza dell’hotel.

Dopo l’intervento iniziale, l’area è stata messa a disposizione della polizia cittadina e dell’ufficio del medico legale, incaricati di svolgere gli accertamenti previsti in questi casi. Le forze dell’ordine hanno confermato di essere intervenute pochi minuti dopo la segnalazione ufficiale di una persona deceduta.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte. Gli investigatori hanno effettuato un primo sopralluogo, ma non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi né ipotesi ufficiali sull’accaduto.

Victoria Jones era nata dal matrimonio tra Tommy Lee Jones e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. In giovane età aveva avuto un breve percorso nel mondo dello spettacolo, con un esordio cinematografico nel 2002 in Men in Black II.

Successivamente aveva preso parte alla serie televisiva “One Tree Hill” e al film “Le tre sepolture”, progetto diretto dal padre, al quale aveva collaborato anche la matrigna Dawn Laurel-Jones nel ruolo di fotografa di scena.

Non sono arrivate comunicazioni ufficiali né commenti da parte dei rappresentanti dell’attore o della famiglia.