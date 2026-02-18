Emma Hernan e Blake Davis si lasciano ancora dopo una lite esplosiva

Emma Hernan ha chiuso di nuovo con Blake Davis dopo una lite scoppiata nella sua casa a inizio febbraio. La discussione è degenerata rapidamente e lei è partita subito senza salutare, segnando una rottura netta.

La relazione tra Emma Hernan, volto noto di Selling Sunset, e Blake Davis si è interrotta ancora una volta. A far saltare tutto è stata una discussione accesa avvenuta nei primi giorni di febbraio nella casa di lui, dove tensioni accumulate da tempo sono emerse tutte insieme.

Il confronto è degenerato in fretta. Emma ha deciso di andarsene senza nemmeno un saluto formale, prendendo un volo poco dopo per allontanarsi. Un gesto che ha reso chiara la sua decisione di chiudere.

A confermare la rottura ci ha pensato anche un segnale social: l’unfollow su Instagram nei confronti di Blake, notato dai fan più attenti all’inizio della settimana.

Chi le è vicino racconta che Emma aveva provato a salvare il rapporto, ma negli ultimi tempi la situazione era diventata difficile da gestire. Ora non vuole lasciare spazio a dubbi e ha fatto sapere agli amici che la storia è finita definitivamente.

Non solo. Avrebbe anche smesso di rispondere ai messaggi di Blake, interrompendo ogni contatto. Una scelta netta che arriva dopo mesi complicati, durante i quali la relazione ha avuto ripercussioni anche su alcune amicizie, tra cui quella con Chrishell Stause.