Bari, automobilista aggredisce ragazza in monopattino con un martello

Una 25enne è stata aggredita a Bari da un automobilista dopo una lite sul traffico, colpita alla testa con un martello. L’uomo, infastidito dal monopattino, l’avrebbe inseguita fino a fermarsi e scendere dall’auto.

Prima il clacson, poi le urla e infine la violenza. Una ragazza di 25 anni ha raccontato ai carabinieri di essere stata colpita più volte alla testa da un uomo alla guida di un’auto, dopo una discussione mentre si trovava su un monopattino.

L’episodio risale alla sera dell’11 febbraio in viale Unità d’Italia. La giovane era insieme al fidanzato, che la seguiva in bicicletta, quando un automobilista, circa sessantenne, avrebbe iniziato a suonare con insistenza per superare.

Dopo un breve scambio di parole, i due ragazzi si sarebbero allontanati, raggiungendo una piazzetta poco distante. Qui avrebbero però notato la stessa vettura. Secondo il racconto, l’uomo sarebbe sceso dall’auto con un martello in mano e avrebbe colpito la 25enne prima alla nuca e poi alla testa.

L’aggressione si è fermata grazie all’intervento del fidanzato e di alcuni passanti, mentre qualcuno chiamava le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, dell’oggetto usato per colpire non c’era traccia.

La giovane è stata medicata in ospedale per una ferita che ha richiesto punti di sutura. Assistita dall’associazione Gens Nova, ha presentato denuncia. L’uomo, secondo quanto riferito, non sarebbe stato arrestato. Sono in corso verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.