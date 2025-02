Berrettini-Draper ATP 500 di Doha: orario, precedenti e dove vederla in TV

Matteo Berrettini torna in campo oggi, giovedì 20 febbraio 2025, per affrontare Jack Draper nei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha. Dopo le vittorie su Novak Djokovic e Tallon Griekspoor, il tennista italiano sfida il britannico numero 16 del mondo, che ha eliminato Alexei Popyrin e Christopher O'Connell nei turni precedenti.

La partita è programmata per le 17:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Questo sarà il secondo incontro tra Berrettini e Draper; il precedente risale al 2024 durante il torneo di Stoccarda, dove Draper ha prevalso in tre set.

Entrambi i giocatori stanno mostrando un'ottima forma: Berrettini ha recentemente sconfitto Djokovic al primo turno di Doha, mentre Draper ha dominato nei suoi match iniziali. Si prevede quindi un confronto equilibrato e avvincente.

