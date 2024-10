Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Matteo Berrettini si prepara oggi, martedì 29 ottobre 2024, al primo turno del prestigioso Masters 1000 di Parigi-Bercy. Reduce da un buon torneo a Vienna, in cui è arrivato ai quarti, Berrettini affronta l'australiano Alexei Popyrin, attuale numero 24 della classifica ATP. Il match è in programma come secondo incontro della giornata e dovrebbe iniziare intorno alle ore 12:30.

Nei precedenti scontri diretti, Berrettini ha avuto la meglio su Popyrin in entrambe le occasioni, inclusa una vittoria al torneo di Vienna del 2021. Tuttavia, Popyrin ha recentemente ottenuto buoni risultati, tra cui un titolo Masters 1000 a Montreal. Questo rende l’incontro di oggi particolarmente interessante, anche per la determinazione di Berrettini di risalire la classifica e superare i problemi fisici che lo hanno ostacolato durante la stagione.

Il vincitore del match dovrà vedersela al secondo turno con Daniil Medvedev, tra i migliori del circuito. La partita tra Berrettini e Popyrin sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, accessibile agli abbonati, mentre per lo streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV, e Tennis TV.