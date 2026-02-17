Valanga sopra Courmayeur: video incredibile, nube di neve travolge pista Zerotta

Valanga sul Monte Bianco sopra Courmayeur, il distacco causato dalle forti nevicate investe anche una pista da sci. Una nube di neve raggiunge sciatori e seggiovia, riducendo la visibilità per diversi secondi.

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di martedì sul versante del Monte Bianco, sopra Courmayeur, dopo giorni segnati da abbondanti nevicate. Il distacco ha generato una densa nube di neve che si è rapidamente espansa lungo il pendio.

La massa in movimento ha raggiunto anche la pista blu Zerotta, che scende dal Mont Chetif verso il rifugio vicino alla Dora di Veny. In pochi istanti la visibilità si è azzerata e gli sciatori presenti si sono ritrovati avvolti dalla nuvola bianca.

Il fenomeno ha coinvolto anche una seggiovia, mentre chi si trovava in pista si è fermato attendendo il passaggio del fronte nevoso. Il rumore del distacco e l’avanzata della nube hanno reso la scena particolarmente impressionante.

Il livello di pericolo valanghe in Valle d’Aosta resta elevato, fissato a 4 su 5. Situazioni simili sono state segnalate anche nelle zone di Cogne e Gressoney, sempre a causa dell’accumulo di neve degli ultimi giorni.