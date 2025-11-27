Valanga sul ghiacciaio dello Stubai travolge sei escursionisti: operazione di soccorso record

Una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco, ha travolto e parzialmente sepolto sei escursionisti nella zona della Pista Rossa 9, vicino al tratto Daunscharte, sopra Neustift im Stubaital. Tutti sono stati liberati e nessuno risulta in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30, attivando un’imponente operazione con circa 250 tecnici del Soccorso Alpino, supportati da elicotteri e unità cinofile. Due persone sono state recuperate subito con ferite lievi, mentre per le altre quattro è stato necessario avviare una complessa attività di ricerca sotto la neve.

Secondo Reinhard Klier, responsabile degli impianti di risalita del comprensorio, la valanga sarebbe stata provocata da sciatori che si trovavano fuori dalle piste segnalate. Le masse di neve hanno raggiunto anche la parte bassa della pista 9, immediatamente chiusa per sicurezza.

Come riportato dal media locale Meinbezirk.at, diversi appassionati di sport invernali erano presenti sulla pista quando i detriti hanno raggiunto il tracciato. Le autorità stanno vagliando la dinamica dell’episodio e i gestori dell’area sciistica invitano a restare sulle piste autorizzate, considerate le condizioni particolarmente instabili della neve nei tratti fuori pista.