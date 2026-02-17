Jessica Alba a Miami con Danny Ramirez dopo il divorzio da Cash Warren

Jessica Alba si mostra con Danny Ramirez a Miami dopo il divorzio da Cash Warren, e la causa è un viaggio romantico per San Valentino prolungato. I due sono stati fotografati tra abbracci e baci in spiaggia.

Jessica Alba è stata fotografata a Miami Beach insieme al nuovo compagno Danny Ramirez durante una giornata trascorsa tra mare e sole. L’attrice, 44 anni, ha indossato un bikini rosso con dettagli animalier, completato da occhiali da sole, orecchini dorati e un cappellino con la scritta “Out of Office”.

Accanto a lei Ramirez, 33 anni, con costume rosso e cappello con la scritta “Lucky”. In acqua i due si sono lasciati andare a gesti affettuosi, tra risate e abbracci. Alcuni scatti li mostrano mentre si baciano e si tengono stretti tra le onde.

Jessica Alba si mostra a Miami Beach dopo il divorzio da Cash Warren, ufficializzato pochi giorni fa: l'attrice è stata fotografata mentre si rilassa al sole in bikini, da sola, lontana dai riflettori della vita privata.

Durante una passeggiata sulla spiaggia, l’attore ha anche baciato la mano di Alba. Il giorno precedente l’attrice era stata vista rilassarsi su una sdraio dopo un bagno in mare, approfittando del clima caldo della Florida.

La vacanza arriva pochi giorni dopo la chiusura ufficiale del divorzio con Cash Warren, 47 anni. Secondo i documenti legali, nessuno dei due riceverà assegni di mantenimento, ma è previsto un pagamento di 3 milioni di dollari a favore di Warren per bilanciare la divisione dei beni, suddiviso in due tranche.

Alba e Warren, sposati dal 2008, hanno tre figli: Honor, 17 anni, Haven, 14, e Hayes, 8. La separazione risale al 2024, mentre la richiesta di divorzio è arrivata l’anno successivo, dopo 16 anni di matrimonio.

I due si erano conosciuti sul set di “Fantastic Four” nel 2004 a Vancouver e, nonostante la rottura, mantengono rapporti sereni, concentrandosi sulla crescita dei figli.

La relazione tra Alba e Ramirez è emersa nella primavera del 2025, quando sono stati visti insieme a Londra. Nei mesi successivi sono apparsi più volte in atteggiamenti affettuosi anche a Los Angeles, davanti alla casa dell’attore.

Durante l’estate, Cash Warren ha commentato la nuova relazione dell’ex moglie dichiarando di essere felice per lei.