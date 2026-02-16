Jessica Alba a Miami Beach dopo il divorzio da Cash Warren

Jessica Alba si mostra a Miami Beach dopo il divorzio da Cash Warren, ufficializzato pochi giorni fa: l’attrice è stata fotografata mentre si rilassa al sole in bikini, da sola, lontana dai riflettori della vita privata.

Jessica Alba è riapparsa in pubblico a Miami Beach pochi giorni dopo la chiusura ufficiale del matrimonio con Cash Warren. L’attrice, 44 anni, è stata vista sulla spiaggia domenica, mentre si godeva una giornata di relax sotto il sole della Florida.

Indossava un bikini stringato bianco e nero che metteva in evidenza la sua forma fisica. All’arrivo sulla sabbia portava un pareo nero, poi tolto poco dopo per distendersi su un lettino e concedersi una pausa lontana dagli impegni.

Leggi anche: Jessica Alba e Cash Warren, divorzio ufficiale dopo due anni di separazione Jessica Alba e Cash Warren chiudono ufficialmente il matrimonio dopo due anni di separazione.

La sua presenza non è passata inosservata: Jessica Alba ha attirato l’attenzione fin dai primi passi sulla spiaggia, muovendosi con naturalezza tra i bagnanti e mantenendo un profilo tranquillo.

Assente Danny Ramirez, indicato come sua nuova frequentazione. L’attrice è apparsa da sola, concentrata su un momento personale di pausa dopo settimane segnate dalle notizie sulla separazione.

Il divorzio con Cash Warren era stato avviato lo scorso febbraio. Fin dall’inizio, le fonti vicine alla coppia avevano parlato di una separazione gestita senza tensioni, arrivata poco dopo l’annuncio pubblico della decisione di prendere strade diverse.