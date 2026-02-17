Angie Harmon ritrova Tony Floyd dopo 27 anni tra Italia e Hollywood

Angie Harmon torna con Tony Floyd dopo anni e racconta come si sono ritrovati. I due si erano conosciuti da giovanissimi in Italia e, dopo percorsi diversi, si sono rincontrati per caso a distanza di quasi tre decenni.

Angie Harmon ha reso pubblica la sua relazione con il modello Tony Floyd, condividendo sui social una storia che parte da lontano. I due si erano incontrati in Italia quando avevano appena 18 anni, entrambi impegnati a inseguire i primi lavori nel mondo della moda.

All’epoca tra loro nacque subito un legame, ma le strade si separarono presto. Negli anni successivi si ritrovarono a Los Angeles, questa volta concentrati sulla carriera nella recitazione. La relazione prese forma, ma ancora una volta il momento non fu quello giusto.

Floyd ha ripercorso quelle tappe ricordando come le loro vite abbiano preso direzioni diverse: lei sullo schermo, lui lontano dai riflettori, impegnato nella costruzione di tavole da surf a Costa Mesa. Poi, dopo 27 anni, un incontro inatteso ha riportato tutto al punto di partenza.

Secondo il modello, il tempo ha cambiato le condizioni. Oggi entrambi si riconoscono in modo diverso e hanno scelto di riprovarci. Nel messaggio pubblicato online, Floyd ha descritto Harmon come la stessa persona conosciuta da ragazzo, ma con una consapevolezza nuova.

Prima di questo ritorno, l’attrice era stata sposata per 13 anni con l’ex giocatore NFL Jason Sehorn. I due si erano conosciuti durante una puntata del “Tonight Show” e proprio in trasmissione era arrivata la proposta di matrimonio.

La fine del loro rapporto è stata legata anche agli impegni professionali. Lunghi periodi lontani, tra set e sport, avevano reso difficile mantenere un equilibrio quotidiano, portando a una gestione separata della vita familiare e, alla fine, alla rottura.