Michael J. Fox ritrova Christopher Lloyd oltre 40 anni dopo Ritorno al futuro

Michael J. Fox ha pubblicato una foto con Christopher Lloyd durante una cena sulla spiaggia, ricordando l’amicizia nata sul set di Ritorno al futuro. L’incontro arriva a oltre quarant’anni dall’uscita del film che li ha resi celebri.

Michael J. Fox ha condiviso sui social uno scatto insieme a Christopher Lloyd, il collega con cui ha recitato nella saga cinematografica che ha segnato gli anni Ottanta. I due si sono incontrati per una cena sulla spiaggia, un momento informale che l’attore ha raccontato con entusiasmo ai fan.

L’amicizia tra Fox e Lloyd risale al 1985, quando interpretarono rispettivamente Marty McFly e lo scienziato Doc Brown nel film Ritorno al futuro. A più di quattro decenni dall’uscita del primo capitolo, i due attori continuano a frequentarsi e a ricordare quell’esperienza che li ha resi un duo iconico del cinema.

Nel commento alla foto, Fox ha scherzato sulla ricorrenza ormai vicina del film, che nel 2026 compirà 41 anni. L’attore ha ricordato anche l’età del collega, destinato a raggiungere gli 88 anni, con una battuta in perfetto stile Doc Brown.

L’incontro arriva anche poche settimane dopo l’uscita del libro di memorie di Fox, Future Boy, in cui l’attore racconta il periodo delle riprese e il successo del film di fantascienza che ha trasformato Marty McFly e il suo viaggio a 88 miglia orarie in una scena entrata nella storia del cinema.