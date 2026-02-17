Morto Vincenzo D'Agostino autore di testi per Gigi D'Alessio

Vincenzo D’Agostino è morto a 64 anni dopo una lunga malattia, autore di brani per Gigi D’Alessio e altri artisti. La sua firma resta legata a canzoni popolari e successi recenti come Rossetto e caffè.

È scomparso a 64 anni Vincenzo D’Agostino, paroliere napoletano che ha scritto alcune tra le canzoni più conosciute della scena partenopea. Da tempo combatteva con una malattia. La notizia è arrivata da persone a lui vicine.

Il suo nome è legato soprattutto a Gigi D’Alessio, con cui ha costruito un lungo rapporto artistico. Tra i brani più noti firmati insieme ci sono “Non dirgli mai” e “Mon amour”, diventati punti fermi del repertorio del cantante.

Nel corso degli anni D’Agostino ha lavorato anche con altri interpreti, attraversando generazioni diverse della musica napoletana. Ha scritto per Mario Merola, Nino D’Angelo, Gigi Finizio e Annalisa Minetti, contribuendo a successi che hanno segnato epoche differenti.

Tra le sue ultime collaborazioni c’è “Rossetto e caffè”, realizzata con Sal Da Vinci. Il brano ha raggiunto un ampio pubblico, riportando il suo nome tra gli autori più ascoltati degli ultimi tempi.