Wuthering Heights, Margot Robbie e Jacob Elordi incantano Londra alla première

La première londinese di Wuthering Heights ha trasformato il red carpet in una scena da romanzo gotico, tra pioggia, look curati e grandi nomi del cinema e della musica.

La pioggia non ha fermato la première londinese di Wuthering Heights, che ha portato sul red carpet un’atmosfera intensa e cinematografica. Tra gli ospiti più attesi, Margot Robbie e Jacob Elordi hanno attirato l’attenzione fin dal loro arrivo.

Robbie ha scelto un look elegante e deciso, completato da un dettaglio carico di significato: un bracciale proveniente dalla collezione personale di Charlotte, realizzato con materiale ricavato dai capelli delle sorelle Emily e Anne. Un riferimento diretto all’universo letterario che ha ispirato il film.

Elordi ha puntato su uno stile classico, presentandosi in un completo grigio dalle linee pulite. Sul tappeto rosso si è concesso a foto e saluti con il pubblico, mantenendo un’immagine sobria e coerente con il ruolo che lo vede protagonista.

Tra i presenti anche Charli XCX, che ha scelto un abito rosa pastello dal taglio nuziale, completo di velo, richiamando un’estetica romantica e teatrale. Una scelta che ha spiccato tra gli outfit della serata.

La lista degli ospiti comprendeva anche Helen Mirren e numerosi altri volti noti, tutti arrivati nonostante il maltempo. La serata ha così riunito cinema, moda e musica in un evento che ha saputo resistere alle condizioni meteo senza perdere fascino.