Hilary Duff, tensioni familiari nel nuovo album e rottura con la sorella

Hilary Duff racconta il rapporto difficile con il padre e la rottura con la sorella, spiegando che le tensioni familiari hanno segnato i nuovi brani del disco. Nel lavoro emerge anche un lungo silenzio tra le due, iniziato anni fa.

Hilary Duff torna a parlare della sua vita privata e lo fa attraverso le canzoni di “Luck… or Something”. La cantante e attrice, oggi 38enne, affronta apertamente i legami complicati con la famiglia, a partire dal rapporto con il padre e dalla distanza ormai consolidata con la sorella maggiore Haylie.

Nel brano “The Optimist” emerge un passaggio diretto: Duff canta il desiderio che il padre la ami davvero, lasciando intravedere una ferita mai rimarginata nel rapporto con Bob Duff. Parole semplici, ma cariche di significato, che raccontano un legame rimasto fragile nel tempo.

Un altro punto centrale del disco è il silenzio con la sorella. In “We Don’t Talk” descrive la loro distanza come una sorta di separazione emotiva improvvisa, ammettendo di non sapere con precisione cosa abbia portato alla rottura. Un allontanamento che, a quanto risulta, dura da anni.

I genitori, Bob e Susan Duff, si sono separati nel 2008 dopo due decenni insieme. Le due sorelle, invece, non si frequentano dal 2019 e non hanno più interazioni pubbliche. Una frattura che ha lasciato segni profondi, diventati ora materia narrativa nelle nuove canzoni.

Hilary Duff spiega di aver trovato solo adesso la lucidità per trasformare queste esperienze in musica. Nei testi mette in fila ricordi, incomprensioni e distanze, accettando che anche i rapporti più stretti possano cambiare o interrompersi senza una spiegazione chiara.