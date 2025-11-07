Hilary Duff torna con il singolo Mature e una docuserie sul suo ritorno

La lunga attesa è finita. Dopo dieci anni lontana dalla scena discografica, Hilary Duff riemerge con un nuovo singolo dal titolo “Mature”, pubblicato per Atlantic Records. Si tratta del suo primo brano inedito dopo l’album “Breathe In. Breathe Out.” del 2015, segnando l’inizio di una nuova fase artistica per l’icona pop amata da una generazione.

Accanto al lancio musicale, è in arrivo anche una docuserie che racconterà il percorso personale e professionale dell'artista. A dirigerla è Sam Wrench, regista premiato con un Emmy e già noto per “Taylor Swift: The Eras Tour”. La serie offrirà uno sguardo diretto dietro le quinte: vita familiare, lavoro in studio di registrazione e preparazione al ritorno sul palco dopo oltre dieci anni.

Considerata una delle figure più rappresentative dei primi anni Duemila, Hilary Duff ha raggiunto il successo internazionale grazie alla serie Disney “Lizzie McGuire”. Con l’album d’esordio “Metamorphosis” (2003) ha conquistato il mercato musicale vendendo oltre 15 milioni di copie nel mondo. Nel corso della sua carriera si è affermata anche come attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times.

Con la nuova collaborazione con Atlantic Records, Hilary Duff apre un capitolo inedito e molto atteso della sua carriera artistica.