Hilary Duff parla della distanza dalla sorella Haylie e del dolore dietro We Don't Talk

Hilary Duff racconta la rottura con la sorella Haylie nata da tensioni irrisolte. La cantante ammette di non avere più rapporti stretti con lei e affida al nuovo brano We Don’t Talk un pezzo della sua vita privata.

Hilary Duff ha deciso di non nascondersi più. Ospite di una trasmissione televisiva americana, ha raccontato senza filtri il momento difficile che sta vivendo nel rapporto con la sorella Haylie Duff.

L’attrice e cantante ha spiegato che la parte più dura della sua vita oggi è proprio l’assenza della sorella, una figura che per anni è stata centrale. Le parole arrivano mentre presenta il singolo “We Don’t Talk”, nato da una ferita ancora aperta.

Leggi anche: Hilary Duff, tensioni familiari nel nuovo album e rottura con la sorella Hilary Duff racconta il rapporto difficile con il padre e la rottura con la sorella, spiegando che le tensioni familiari hanno segnato i nuovi brani del disco.

Durante l’intervista, Duff ha mostrato tutta la sua emozione. Non è scoppiata a piangere, ma i silenzi, lo sguardo basso e le pause hanno raccontato più di qualsiasi frase. Ha scelto con attenzione ogni parola, senza nascondere il peso della situazione.

Il brano, ha spiegato, è strettamente legato a ciò che sta vivendo. Non sa nemmeno se la sorella lo ascolterà, ma ha sentito il bisogno di trasformare quel dolore in musica, perché ormai la vicenda è uscita dalla sfera privata.

Le cause della rottura non sono state chiarite. Da tempo, però, le due non si mostrano più insieme: nessuna foto condivisa negli ultimi anni e contatti pubblici ridotti al minimo, anche sui social.