Bambina di 5 mesi morta a Perugia per meningite fulminante

Una bambina di 5 mesi è morta a Perugia per meningite fulminante causata da Neisseria meningitidis, arrivata in ospedale con febbre alta dopo una notte di malessere e peggiorata in poche ore fino al ricovero in terapia intensiva.

La piccola è stata portata dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Perugia nella tarda mattinata di martedì 17 febbraio, dopo un improvviso aumento della febbre durante la notte. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e il quadro clinico si è aggravato rapidamente.

I medici hanno disposto il trasferimento urgente in terapia intensiva neonatale, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, la situazione è precipitata nel giro di poche ore fino al decesso.

Gli accertamenti hanno confermato la presenza di una meningite fulminante provocata dal batterio Neisseria meningitidis, una forma particolarmente aggressiva che può evolvere in tempi molto rapidi.

Dopo la segnalazione del caso, la direzione dell’ospedale ha attivato le procedure previste, informando il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. È stata avviata un’indagine epidemiologica per individuare eventuali contatti a rischio e predisporre le misure di profilassi necessarie.

La struttura sanitaria, insieme alle autorità regionali, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, chiedendo rispetto per la privacy dei genitori in un momento di forte dolore.