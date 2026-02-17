Uomini e Donne, Mario torna da Cinzia e Ciro riprende Alessia

Mario Lenti torna in studio e rivede Cinzia dopo le assenze, mentre Ciro Solimeno cambia idea su Alessia. Nella registrazione del 16 febbraio tensioni tra opinionisti e nuove dinamiche nel trono classico.

Nuova registrazione per Uomini e Donne nella giornata di lunedì 16 febbraio, con sviluppi sia nel trono over che nel trono classico. Tra i protagonisti c’è Mario Lenti, rientrato in studio dopo un periodo di assenza e subito al centro delle dinamiche.

Il cavaliere salentino ha deciso di rivedere Cinzia Paolini, con cui aveva già avuto un’uscita in passato. Nel frattempo una nuova dama campana si è fatta avanti per conoscerlo, ma Mario ha scelto di non proseguire con lei.

In studio è arrivata la reazione degli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo in dubbio la spontaneità del rapporto tra Mario e Cinzia, ipotizzando contatti fuori dal programma e una strategia per restare più a lungo. Secondo loro, i due avrebbero già dovuto lasciare insieme.

La situazione si complica perché Cinzia ha frequentato anche un altro cavaliere, Michele, aprendo così a nuove possibilità e alimentando ulteriormente i sospetti in studio.

Passando al trono classico, Ciro Solimeno ha deciso di fare un passo indietro e tornare sui suoi passi: dopo aver eliminato Alessia Antonetti, è andato a riprenderla. La decisione ha provocato una reazione immediata.

Appena appresa la notizia, Elisa e Martina hanno scelto di lasciare lo studio, segnando un momento di rottura nel percorso del tronista. Intanto, Sara Gaudenzi ha proseguito la sua conoscenza con Alessio Rubeca, arrivando a baciarlo durante un’esterna.