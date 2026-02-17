Erica Piamonte, ex gieffina in ospedale: malore causato da un'ostrica

Erica Piamonte è finita in ospedale dopo aver mangiato un’ostrica durante una cena, accusando una violenta reazione nella notte con vomito e sangue. Ricoverata per accertamenti, ha raccontato l’accaduto sui social.

Una cena al ristorante si è trasformata in un’emergenza per Erica Piamonte. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essere stata ricoverata dopo essersi sentita male poche ore dopo aver mangiato, durante un menù degustazione, un alimento che non consuma abitualmente: un’ostrica.

I primi sintomi sono comparsi intorno all’una e mezza di notte. Nausea e conati si sono intensificati rapidamente, fino a provocare episodi di vomito sempre più frequenti. Negli ultimi, ha raccontato, era presente anche del sangue, un segnale che ha reso necessario il trasferimento in ospedale.

Durante il ricovero, la situazione è apparsa subito delicata. La stessa Piamonte ha riferito di aver avuto un mancamento mentre le veniva applicata la flebo. I medici hanno poi individuato una ematemesi legata alla sindrome di Mallory-Weiss, una lesione della mucosa gastrica causata dallo sforzo prolungato del vomito.

Dopo le terapie endovenose e un’ecografia allo stomaco, le condizioni sono migliorate gradualmente. L’ex gieffina dovrà ora seguire una dieta controllata, assumere farmaci per alcuni giorni e sottoporsi ad altri esami per chiarire con precisione l’origine della reazione.

Non si tratta di un episodio isolato. Piamonte ha raccontato che una reazione simile si era già verificata dodici anni fa, sempre dopo aver mangiato ostriche. Da allora aveva evitato questo alimento, fino alla recente cena che ha riportato alla luce il problema.

Al momento le sue condizioni sono stabili, anche se persiste una sensazione di debolezza. Attraverso i social ha ringraziato chi le ha scritto nelle ore successive al ricovero.