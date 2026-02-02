Francesco Baccini assente da Domenica In per un malore: stop improvviso e controlli in ospedale

Francesco Baccini ha saltato l’ospitata a Domenica In per un malore improvviso. Controlli in ospedale e qualche giorno di riposo hanno portato allo stop temporaneo, senza conseguenze serie per il cantautore.

La partecipazione televisiva era prevista, ma all’ultimo momento Francesco Baccini ha dovuto rinunciare. Domenica 1 febbraio il cantautore si è sentito poco bene e ha scelto di farsi controllare, preferendo non ignorare i sintomi.

L’artista, 65 anni, residente da anni a Imbersago nel Lecchese, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Qui è rimasto in osservazione per gli accertamenti di routine, che non hanno segnalato criticità.

Mentre attendeva di essere visitato, avrebbe raccontato ai presenti che di lì a poco avrebbe dovuto raggiungere gli studi Rai. Nonostante il malessere, si è mostrato sereno, parlando con gli altri pazienti e mantenendo il suo consueto tono cordiale.

I medici hanno comunque suggerito prudenza. Da qui la scelta di fermarsi e rinviare l’impegno televisivo, concentrandosi sul recupero fisico.

Al termine dei controlli, Baccini è stato dimesso con l’indicazione di osservare qualche giorno di riposo. Lo stop arriva mentre è impegnato nella promozione del nuovo singolo “Franco Califano”, progetto che segna una nuova fase del suo percorso musicale.