Francesco Baccini assente da Domenica In per un malore: stop improvviso e controlli in ospedale

Vito Manzione | 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Baccini ha saltato l’ospitata a Domenica In per un malore improvviso. Controlli in ospedale e qualche giorno di riposo hanno portato allo stop temporaneo, senza conseguenze serie per il cantautore.

francesco baccini

La partecipazione televisiva era prevista, ma all’ultimo momento Francesco Baccini ha dovuto rinunciare. Domenica 1 febbraio il cantautore si è sentito poco bene e ha scelto di farsi controllare, preferendo non ignorare i sintomi.

L’artista, 65 anni, residente da anni a Imbersago nel Lecchese, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Qui è rimasto in osservazione per gli accertamenti di routine, che non hanno segnalato criticità.

Mentre attendeva di essere visitato, avrebbe raccontato ai presenti che di lì a poco avrebbe dovuto raggiungere gli studi Rai. Nonostante il malessere, si è mostrato sereno, parlando con gli altri pazienti e mantenendo il suo consueto tono cordiale.

I medici hanno comunque suggerito prudenza. Da qui la scelta di fermarsi e rinviare l’impegno televisivo, concentrandosi sul recupero fisico.

Al termine dei controlli, Baccini è stato dimesso con l’indicazione di osservare qualche giorno di riposo. Lo stop arriva mentre è impegnato nella promozione del nuovo singolo Franco Califano, progetto che segna una nuova fase del suo percorso musicale.