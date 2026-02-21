Finale Usa-Canada a Milano, dubbio sulla presenza di Trump

Donald Trump potrebbe non arrivare a Milano per la finale Usa-Canada di hockey, partita simbolo delle Olimpiadi 2026. Attesi 18mila spettatori all’Arena Santa Giulia per una sfida storica che manca dal 2010.

La finale maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada, una delle rivalità più accese di questo sport. La partita è in programma domenica 22 febbraio alle 14.10 all’Arena Santa Giulia, con circa 18mila spettatori previsti sugli spalti.

Gli Stati Uniti hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto superando la Slovacchia con un netto 6-2. A segno Dylan Larkin, Tage Thompson con una doppietta, Jack Hughes anche lui autore di due reti e Jack Eichel. Il Canada ha invece battuto la Finlandia 3-2, decisivo il gol in powerplay firmato da Nathan MacKinnon.

L’ultima finale olimpica tra le due nazionali risale al 2010. Nel frattempo, il confronto si è riacceso anche nel torneo femminile, dove proprio gli Stati Uniti hanno appena vinto l’oro superando ancora il Canada per 2-1.

Intorno alla partita cresce l’attesa anche per una possibile presenza di Donald Trump. Si era parlato di un viaggio a Milano con l’Air Force One, presenza in tribuna e successiva partecipazione alla cerimonia di chiusura a Verona. Nelle ultime ore, però, l’ipotesi sembra perdere forza e non risultano conferme ufficiali.

Per gli Stati Uniti la sfida rappresenta un’occasione storica: la nazionale maschile insegue l’oro olimpico da 46 anni, dai tempi del celebre “Miracle on Ice” del 1980. Allora gli americani sorpresero l’Unione Sovietica, favorita assoluta. Anche stavolta il Canada parte leggermente avanti, ma il margine tra le due squadre resta sottile.