Milano Cortina 2026 chiude con bob a quattro e finale hockey
Milano Cortina chiude i Giochi con le ultime gare e quattro ori assegnati nella giornata finale, mentre in serata è prevista la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona dopo settimane di competizioni e medaglie.
Si arriva all’ultimo atto di Milano Cortina 2026, con le ultime medaglie in palio prima della cerimonia conclusiva. La domenica olimpica assegna quattro ori e vede ancora alcuni italiani impegnati nelle prove decisive.
Dopo il trionfo nello ski cross con Simone Deromedis e Federico Tomasoni, l’Italia guarda soprattutto al bob a quattro maschile. In pista Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea per la quarta manche decisiva, in programma alle 12.15.
Nel pomeriggio spazio anche al grande spettacolo dell’hockey su ghiaccio, con la finale per l’oro tra Canada e Stati Uniti, in calendario alle 14.10, sfida tra due delle nazionali più forti del torneo.
Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e disponibili in streaming su RaiPlay. La copertura è accessibile anche su piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.
In serata, alle luci dell’Arena di Verona, si terrà la cerimonia di chiusura che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi olimpici invernali italiani.