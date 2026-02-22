Milano Cortina 2026 chiude con bob a quattro e finale hockey

Milano Cortina chiude i Giochi con le ultime gare e quattro ori assegnati nella giornata finale, mentre in serata è prevista la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona dopo settimane di competizioni e medaglie.

