Trump approva la legge per la diffusione dei file sul caso Epstein

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici i file legati al caso Epstein. L’annuncio è arrivato tramite Truth Social, dove Trump ha ribadito di considerare “una bufala” la richiesta di divulgazione sostenuta in particolare dai Democratici.

Trump ha aggiunto che “forse la verità su questi Democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein sarà presto svelata”, sottolineando così la rilevanza politica della misura appena approvata.

La legge impone al procuratore generale Pam Bondi la diffusione di tutti i documenti non classificati relativi a Epstein entro 30 giorni, lasciando comunque la possibilità di oscurare elementi che potrebbero compromettere un’indagine federale in corso.

Il Congresso ha dato il via libera alla declassificazione dei fascicoli dopo che Trump ha cambiato posizione, invitando i repubblicani a sostenere la pubblicazione. La proposta ha ottenuto un ampio consenso: 427 voti favorevoli e un solo contrario alla Camera, da parte del deputato repubblicano Clay Higgins della Louisiana, mentre al Senato il via libera è arrivato all’unanimità.