Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus e Lazio si affrontano all’Allianz Stadium nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45, con entrambe le squadre a caccia di continuità dopo risultati recenti opposti.

La 24ª giornata di Serie A propone uno dei confronti più attesi del turno: questa sera, domenica 8 febbraio, la Juventus riceve la Lazio all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45.

La squadra allenata da Spalletti arriva all’appuntamento dopo una settimana dai due volti. In campionato i bianconeri hanno reagito con decisione, imponendosi 4-1 sul campo del Parma. Diverso l’esito dell’impegno di Coppa Italia, chiuso con l’eliminazione nei quarti dopo il pesante 3-0 subito contro l’Atalanta.

Momento più lineare per la Lazio, che nell’ultimo turno di Serie A ha fatto bottino pieno davanti al proprio pubblico. All’Olimpico, i biancocelesti guidati da Sarri hanno superato il Genoa 3-2, confermando una buona condizione offensiva.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, la Juventus dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1. In porta spazio a Di Gregorio, linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo Locatelli e Thuram, con Conceicao, McKennie e Boga alle spalle di David.

La Lazio risponde con il 4-3-3. Provedel tra i pali, difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo Basic, Cataldi e Taylor, mentre in attacco dovrebbero partire dal primo minuto Isaksen, Pedro e Maldini.

La gara sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Dazn, accessibile tramite smart tv. La stessa piattaforma garantirà la visione anche in streaming, attraverso app e sito web.