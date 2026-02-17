Eclissi solare del 17 febbraio 2026, dove sarà visibile e orari del fenomeno

L’eclissi solare del 17 febbraio 2026 è causata dal passaggio della Luna davanti al Sole, ma il fenomeno sarà visibile solo in alcune aree remote come Antartide e Africa australe, con orari tra le 13 e le 16 circa.

