Eclissi solare del 17 febbraio 2026, dove sarà visibile e orari del fenomeno
L’eclissi solare del 17 febbraio 2026 è causata dal passaggio della Luna davanti al Sole, ma il fenomeno sarà visibile solo in alcune aree remote come Antartide e Africa australe, con orari tra le 13 e le 16 circa.
Oggi, martedì 17 febbraio 2026, si verifica una eclissi solare che vedrà la Luna posizionarsi tra la Terra e il Sole, oscurandone solo una parte. Il fenomeno non sarà osservabile dall’Italia, ma interesserà zone molto distanti del pianeta.
L’evento rientra nella categoria delle eclissi anulari a livello globale, con il caratteristico effetto dell’“anello di fuoco”. Tuttavia, nelle aree dove sarà percepito come parziale, il Sole apparirà come se fosse stato “morsicato”, senza mai scomparire del tutto.
L’eclissi inizierà poco dopo le 13 e si concluderà poco dopo le 16. Il punto di massima visibilità è previsto in Antartide, mentre il fenomeno potrà essere osservato anche nell’Africa meridionale, compreso il Madagascar, e nella parte più a sud del Sud America, tra Cile e Argentina.
Gli esperti ribadiscono la necessità di proteggere gli occhi durante l’osservazione. È indispensabile utilizzare strumenti adeguati come occhiali certificati per eclissi o sistemi indiretti, ad esempio il foro stenopeico. I normali occhiali da sole non garantiscono alcuna sicurezza.