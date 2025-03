Eclissi solare parziale del 29 marzo, diretta streaming : orari, aree interessate e come osservarla in sicurezza

Domani, sabato 29 marzo 2025, si verificherà un'eclissi solare parziale visibile in diverse regioni italiane. Il fenomeno inizierà intorno alle 11:21 e raggiungerà il suo massimo poco dopo mezzogiorno, per poi concludersi entro le 12:48.

La copertura del disco solare varierà a seconda della località. Nel Nord-Ovest, in particolare in Valle d'Aosta e Piemonte, la Luna oscurerà fino al 13% del Sole. Procedendo verso Est e Sud, l'oscuramento diminuirà: nelle regioni centrali sarà compreso tra il 3% e il 7%, mentre nel Sud, inclusa Napoli, l'eclissi sarà meno evidente, con un oscuramento massimo stimato all'1,8%.

È fondamentale osservare l'eclissi in sicurezza. Guardare direttamente il Sole senza adeguata protezione può causare gravi danni agli occhi. Si raccomanda l'uso di occhiali da eclissi certificati conformi allo standard internazionale ISO 12312-2 o visori solari portatili sicuri. Gli occhiali da sole tradizionali non offrono una protezione sufficiente. Inoltre, non bisogna mai osservare il Sole attraverso dispositivi ottici come fotocamere, telescopi o binocoli senza l'apposito filtro solare applicato all'obiettivo, poiché ciò potrebbe intensificare i raggi solari e causare lesioni oculari.

Per chi desidera approfondire l'evento, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta e l'Unione Astrofili Italiani, organizzerà una diretta speciale a partire dalle 11:15. Esperti del settore illustreranno i dettagli dell'eclissi e risponderanno alle domande del pubblico.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile consultare fonti ufficiali e associazioni astronomiche locali.

