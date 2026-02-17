Vittoria Belvedere compie 55 anni, carriera tra fiction e scelte familiari
Vittoria Belvedere compie 55 anni e ripercorre la sua carriera tra moda e tv, segnata anche da una pausa scelta per dedicarsi ai figli. Nata in Calabria e cresciuta in Lombardia, ha costruito un percorso tra fiction, cinema e conduzione.
Vittoria Belvedere festeggia oggi, 17 gennaio, i suoi 55 anni. Attrice molto nota al pubblico italiano, ha attraversato oltre trent’anni di televisione, cinema e teatro, diventando un volto familiare grazie a uno stile sobrio e riconoscibile.
Nata a Vibo Valentia nel 1972, si trasferisce da bambina in Lombardia, dove cresce a Vimercate. I primi passi li muove nel mondo della moda, sfruttando una presenza elegante che le apre rapidamente le porte del piccolo schermo.
Il debutto arriva nel 1992 con la miniserie «Piazza di Spagna». Da quel momento prende parte a numerosi progetti televisivi, tra cui «Delitti privati», «La famiglia Ricordi» e «Il ritorno di Sandokan», costruendo una carriera solida nella fiction italiana.
Lavora anche al cinema, collaborando con registi come Luciano Martino, Sergio Martino, Maurizio Rasio e Paolo Genovese. Negli anni alterna ruoli diversi, passando dal dramma alla commedia fino a titoli più recenti come «Immaturi – Il viaggio».
Oltre alla recitazione, si cimenta anche nella conduzione televisiva. Nel 2002 affianca Pippo Baudo sul palco del Festival di Sanremo, esperienza che la consacra definitivamente tra i volti più popolari della tv.
Nel corso della sua vita privata sceglie di rallentare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una decisione che ha inciso sulla sua presenza sul piccolo schermo, ma che ha sempre rivendicato come prioritaria rispetto alla carriera.