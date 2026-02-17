Vittoria Belvedere compie 55 anni, carriera tra fiction e scelte familiari

Vittoria Belvedere compie 55 anni e ripercorre la sua carriera tra moda e tv, segnata anche da una pausa scelta per dedicarsi ai figli. Nata in Calabria e cresciuta in Lombardia, ha costruito un percorso tra fiction, cinema e conduzione.

